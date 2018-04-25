TFF'den Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kararı

25 Nisan 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 57. dakikadan itibaren oynanmaya devam edeceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi rövanş maçında iki ekip, 19 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelmiş çıkan olaylar sonrası maç tatil edilmişti.

Olaylar sırasında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atılmıştı.

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