TFF’den flaş derbi hamlesi: Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin saati değişiyor mu?

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi için saat değişikliği gündemde.

TFF görüşme halinde

Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yarın oynanacak maçın başlama saatinin değiştirilmesi için kulüpler ve yayıncı kuruluşla temasta.

Eğer Fenerbahçe, Trabzonspor ve beIN Sports yönetimi onay verirse, 14 Eylül Pazar günü oynanacak derbi 20.00 yerine 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati neden değişecek?

Aynı akşam A Milli Erkek Basketbol Takımı da EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.

Dev derbideki saat değişikliği A Milli Basketbol Takımımızın Avrupa Kupası finaliyle çakışmaması için saat değişikliğinin planlanıyor.