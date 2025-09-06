TFF’den Montella’ya Dünya Kupası öncesi maaş ayarı! Sözleşme uzatıldı, ücretine zam yapıldı

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yıllık ücreti artırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Kupası grup elemeleri öncesinde başarılı teknik adamın sözleşmesinde değişikliğe gitti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; haziran ayında masaya oturan taraflar, Montella’nın 1,8 milyon Euro olan yıllık maaşını 2,2 milyon Euroya yükseltti. Ayrıca sözleşme süresi de 2026’dan 2028’e uzatıldı.

EURO 2024 ve Uluslar Ligi başarısı

Montella, A Millî Takım’ı uzun yıllar sonra grup lideri olarak EURO 2024’e taşımış ve turnuvada çeyrek finale çıkarmıştı.

Ayrıca UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek millileri A Ligi’ne yükseltmişti. Bu başarıların ardından TFF’nin Montella’ya güven tazelemesi dikkat çekti.

Fatih Terim kıyası

Daha önce “Türkiye Futbol Direktörü” unvanıyla hem A Millî Takım teknik direktörlüğü hem de Türk futbolunun baş danışmanlığı görevini yürüten Fatih Terim, yıllık 3,5 milyon Euro ücret alıyordu.

TFF’den vatandaşlık mesajı

İtalyan teknik adam, daha önce yaptığı açıklamalarda kendisini “Türk gibi hissettiğini” söylemiş ve Türk vatandaşlığı almaktan onur duyacağını dile getirmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce söylediği “Montella’yı Türk vatandaşı yapacağız” sözünü Gürcistan karşılaşmasının ardından da yineledi.