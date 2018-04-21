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Tolga Zengin PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaşlı oyuncu Tolga Zengin'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Tolga Zengin PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı oyuncu Tolga Zengin'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Tolga Zengin'in, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan rövanş maçındaki saldırısı gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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