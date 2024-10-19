Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan etti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Jerez Pisti'ndeki yarışı ikinci sırada tamamlayarak Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan etti.





İspanya’nın Jerez de la Frontera şehrinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağında sıralama turları yapıldı. 4,423 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında, Aruba.It Racing-Ducati takımının pilotu Nicolo Bulega birinci oldu. Sıralama turlarında, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu (ortada) ikinci oldu.

Sıralama turlarını, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'nun abisi Tümay Razgatlıoğlu (sağda) da izledi.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Şampiyonluk kutlamasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toprak, "Çok mutluyuz çünkü artık stresler bitti diyebiliriz. Uzun bir sezonu şampiyon kapatmak çok mutluluk verici. Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum" diye konuştu.

Gelecek yıllarda da dünya şampiyonluğu istediğini vurgulayan Toprak, "İnşallah önümüzdeki senelerde de aynı performansı sergileyerek tekrar dünya şampiyonluğu elde ederiz. Sadece bir kereyle bitmeyen bir şey, neredeyse yarışlar 8-10 ay sürüyor. Bu 10 ay içerisinde de neredeyse her yarışta başarılı olmanız gerekiyor. 2024 sezonu tamamıyla istediğimiz gibi gitti, istediğimiz başarıları elde ettik ve özellikle bir çok birincilik kazandık. Aslında kazandığımız birincilikler üst üste 13 tane birincilik toplamda 17 kez birincilik o kadar İstiklal Marşı'nı okutmak demek, bunun için gerçekten çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki senelerde de elimizden gelenin en iyisini yaparak tekrar ülkemizi bu şekilde temsil ederiz" dedi.

Toprak, MotoGP'de yarışma düşüncesine yönelik soru üzerine de "İnşallah ilerleyen dönemlerde görürüz bakalım şu an net bir şey yok, belki 2026'da" ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 Ekim 1996'da doğan Toprak Razgatlıoğlu'nun ailesi Bulgaristan göçmenidir. Küçük yaşlarda motosiklete merak saran Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak ünlenen Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun oğludur.