2025 World Superbike'ın şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu oldu. Büyük bir gurur yaşatan Razgatlıoğlu hakkında bilgi sahibi olmayanlar "Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

16 Ekim 1996’da Antalya’da dünyaya gelen Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye’nin en başarılı motosiklet sporcularından biridir. BMW Motorrad takımının pilotu olarak Superbike Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Razgatlıoğlu, bu arenada iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşmıştır. 2021’de Yamaha ile elde ettiği ilk zafer, hem bir Türk yarışçının kazandığı ilk Superbike şampiyonluğu oldu hem de Jonathan Rea’nın altı yıllık serisini bitirdi. 2024’te BMW ile ikinci kez zirveye çıkarak markaya tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu kazandırdı. 2025 sezonunun son yarışında da üstün performansını sürdürerek şampiyon unvanını bir kez daha perçinledi.