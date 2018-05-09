Torku Şekerspor, Mezopotamya Turunda da derece yaptı

09 Mayıs 2018

KONYA - Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettiği başarılarla göz dolduran Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, 29 Mart’taki Fatih Sultan Mehmet Turu ile başlayan, 6 Mayıs’ta Mezopotamya Turu ile sonlanan sezona da adını ilk sıralara yazdırdı. Torku Şekerspor Bisiklet Takımı adına en iyi etap derecesini turun ikinci gününde Batuhan Özgür elde etti ve hem birinciliğin hem de yeşil mayonun sahibi oldu.

Batuhan Özgür, Yeşil Mayonun sahibi oldu

29 Mart’ta Fatih Sultan Mehmet Turu ile başlayıp, 6 Mayıs’ta Mezopotamya Turu ile sonlanan blok yarışlarına Torku Şekerspor Bisiklet Takımı damgasını vurdu. Edirne'den başlayıp Kırklareli'nde son bulan 2.2 yarışı Fatih Sultan Mehmet Turu, toplamda 270 kilometrenin geçildiği iki etaplı bir yarış olarak ön plana çıktı. Torku Şekerspor adına en iyi etap derecesi, turun ikinci gününde Batuhan Özgür'ün elde ettiği birincilikle geldi. Özgür, aynı zamanda yeşil mayonun da sahibi olarak yarışı tamamladı.

Genel Klasmanda Torku Şekerspor ikinci oldu Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Tour of Mersin turu da toplamda dört etaptan, UCI 2.2 yarışı olarak koşuldu. Güçlü ekiplerin yer aldığı turda Torku Şekerspor adına en iyi etap derecesi, Rus sporcu Ivan Balykin'in ikinci etap 164 kilometrelik Mut - Mersin gününde elde ettiği ikincilik oldu. Aynı etabı Batuhan Özgür 5'inci, Nazım Bakırcı 7'nci ve Onur Balkan 8'inci sırada tamamladı. Bir sonraki gün 151 kilometrelik Tarsus - Mersin etabını da Ivan Balykin podyumun 3'üncü basamağında, Onur Balkan ise 5'inci sırada tamamlamayı başardı. Son gün Mersin - Mersin etabında ise genç sprinter Onur Balkan etabı ikinci sırada tamamlayarak, Tour of Mersin'in dört etabında Torku Şekerspor’a üçüncü podyum derecesini getirdi.

Genel Klasmanda Ivan Balykin dördüncü, Onur Balkan beşinci, en iyi takım klasmanında Torku Şekerspor ikinci oldu.

Torku Şekerspor, sezonun ilk yurt dışı yarış takvimini, 28 Nisan tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan aşlayan UCI 2.1 yarışı ile açtı. Torku Şekerspor, sezonun genelinde olduğu gibi burada da parlamaya devam etti. Sprint finişine sahne olan 175 kilometrelik ilk etap Belgrade - Brcko etabında Batuhan Özgür bitiş çizgisini 6'ncı sırada geçerek, en genç bisikletçiye verilen beyaz mayonun sahibi oldu. Batuhan Özgür bir sonraki etapta mekanik bir aksaklık nedeniyle mayoyu kaybetse de, ikinci günde de sahneye Ivan Balykin çıktı. Rus sporcu etabı 4'üncü sırada tamamlayarak, genel klasmanda da kendine altıncı sırada yer bulmayı başardı. Branko Filip önderliğinde takım olarak güçlü bir ekip olan Torku Şekerspor, güçlü kıta ve pro- kıta takımları arasında, takım klasmanını 2'nci sırada tamamlayarak, büyük bir başarıya imza attı ve bu seviyelerde "ben de varım" dedi.

Torku Şekerspor, sezon başından bu yana sürdürdüğü yurt içi yarışlarındaki dominasyonuna yeni bir halka daha ekledi. Mezopotamya Turunun ilk etabında 1. sırada Nazım Bakırcı, 2. sırda Cristian Raileanu, 4. sırada Ivan Balykin, 5. sırada Onur Balkan ve 6. sırada Ferit Can Şamlı olmak üzere, ilk 10'a toplam beş sporcu sokarak gövde gösterisi ile başlayan Torku Şekerspor, dört etap boyunca farklı sporcularla çeşitli dereceler elde etti ve son gün koşulan 182 kilometrelik Diyarbakır - Şanlıurfa etabında da Türkiye şampiyonu Onur Balkan ile bir etap galibiyetine daha ulaştı.