TOSFED'in yeni dönem başkanı: Eren Üçlertoprağı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Yeni yönetim kurulunda Galatasaray Kulübünün eski başkanı Faruk Süren, Nisa Ersoy, Onur Sürmeli, Hayri Çavuşoğlu, Osman Geylan, Efsun Yazıcı, Can Mildon, Ozan Avcıtucer, Orhan Avcıoğlu ve Can Luca Ünsal yer aldı.

33 yıllık tarihinde ilk kez...

Divan başkanlığını Nedim Aslan'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi. Üçlertoprağı, yaptığı konuşmada, TOSFED’in 33 yıllık tarihinde ilk kez genel kurula katılan tüm kulüplerin ortak iradeyle bir adayı desteklediğini hatırlatıp bundan ötürü teşekkür ederek, "Finansal açıdan sağlam temellere oturtulmuş ve son 3 senedir artı kasayla giden, sponsorlukları her geçen sene biraz daha geliştiren, branşlarında tüm zamanların kayıt rekorları kırılan, basındaki reklam eşdeğeri yıllık 80 milyon doların üstüne çıkmış ve en önemlisi İstanbul Park’ın kapılarını yeniden Türk sporuna açmış federasyonumuz adına gurur duyuyorum" dedi.

2025-2026 Dünya Rallikros Şampiyonası'nı ülkemize kazandırdık

Önceki genel kurulda İstanbul Park'ın yarışlara açılmasına dair verdiği sözü tutmanın memnuniyetini yaşadığını dile getiren Üçlertoprağı, "Dokuz sene sonra İstanbul Park’ta düzenlenen ilk ulusal yarışta pistin açılışını beraber gerçekleştirdik. Bu pistin yıllardır atıl kaldığını, ülkemizin çok büyük bir potansiyelden faydalanamadığını daha önce defalarca dile getirmiştik. Pisti fiilen açtıktan sadece iki ay sonra dünyanın en önemli yarış serilerinden Dünya Rallikros Şampiyonası'nı 2025 ve 2026 yılları için ülkemize kazandırmayı başardık. Ve inanın bu sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Üçlertoprağı, yeni dönemde özellikle sporcu keşfetme ve yetiştirme programlarına ağırlık vereceklerini belirterek, "Elbette İstanbul Park’a hem ulusal hem de uluslararası organizasyonları taşımak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Formula 1’in ülkemize geri dönmesi için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) nezdindeki lobi çalışmalarımızı da yürütmeye devam ediyoruz. Umarım yakın zamanda bu konuda da müjdeli bir haber vereceğiz" diye konuştu.