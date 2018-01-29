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Trabzonspor Çalımbay'la farklı

Trabzonspor ile 18 Ekim'de sözleşme imzalayan Rıza Çalımbay, Trabzon'da mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor Çalımbay'la farklı
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay geçit vermedi.

En son 21 Ekim'de ligin 9. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Karadeniz ekibi, 100 gündür Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavi takım, söz konusu süre içerisinde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Sivasspor'u 2-1, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 3-0, Bursaspor'u 1-0 mağlup ederken Kayserispor ile 0-0, Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, ligdeki son 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak 22 puan topladı.

Çalımbay, Trabzon'da yenilgi yaşamadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başında Trabzon'da yenilgi yaşamadı.

Bordo-mavililer, 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam yönetiminde, 103 günlük süresi içerisinde ligde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzon'daki 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Medical Park Stadı'nda 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul takımlarına hiç yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımları ile yaptığı karşılaşmalarda hiç mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileri karşısında oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2 beraberlikle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, İstanbul takımları karşısında da yenilmezliğini sürdürdü.

Trabzonspor, söz konusu rakipleriyle oynadığı 6 maçta 10 puan çıkardı.

Kaynak: AA

Rıza Çalımbay Süper Lig trabzonspor

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