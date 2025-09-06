Trabzonspor, Ernest Muçi'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada Beşiktaş'a kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon avro+KDV ödemesi yapılacağı belirtilerek, "Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş AŞ'ye 5 taksit halinde 8 milyon 500 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Ayrıca 1+3 yıllık anlaşma sağlanan Ernest Muçi ile yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun 2025-2026 futbol sezonundaki tüm maliyetinin karşılanacağı kaydedildi.

Ernest Muçi'nin sağlık kontrolünden de geçtiğini bildirdi.