Trabzonspor-Hearts maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor maçının sonucu ne? Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un puan kaç? Maçın gollerini kim attı?

Trabzonspor evinde rahat kazandı
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts karşılaştı. Müsabaka bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Borchgrevink uzak mesafeden vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Borchgrevink kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Braga'nın kafa vuruşunda top Onana'da kaldı.
31. dakikada Magnüsson'un Dju'yu ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Lawrence Visser, penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mohamed Salah, kalecinin sağında topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Dju'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bouchouari'nin vuruşunda top kaleci Reus'dan döndü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahası içinde Mohamed Salah'ın pasında topla buluşan Dju’nun ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reus’un sağından ağlarla buluştu. 2-0
82. dakikada Saviolo’nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reus’da kaldı.