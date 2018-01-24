Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetine odaklandı

24 Ocak 2018

Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında galibiyete odaklandı.

Fenerbahçe ile 16'sı Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yaptığı son 17 resmi müsabakada galip gelemeyen bordo-mavililer, bu istatistiğe son vermek istiyor.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan Trabzonspor, daha sonraki 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı.

Ayrıca Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce aldığı karar doğrultusunda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirmişti.

"Sezonun en kritik maçı"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hafta sonundaki karşılaşmanın kendileri için belki de sezonun en kritik maçı olacağını belirtti.

Ligde üst sıralarda yer almak istediklerini, bunun için de Fenerbahçe karşılaşmasından galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Çubukçu, "Ligin ilk yarısında deplasmanda kazanabileceğimiz bir karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştık. Bu kez galip gelerek bu sonuçlara bir son vermek istiyoruz." dedi.

Ahmet Çubukçu, taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini ve rekor sayıda taraftar beklediklerini kaydederek, "40 bine yakın taraftarımızın desteğiyle sahamızdaki bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız her zaman yanımızda oldu. Onlara bir kez daha ihtiyacımız var. Taraftarımız sahada her ne olursa olsun sakin bir şekilde ancak 90 dakika boyunca da coşku ve heyecanla takıma destek versin. Sahamızda mücadele edecek futbolcularımız da inşallah onları mutlu edecek sonuçları alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA