Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 30. hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçının hakemi ise Atilla Karaoğlan.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;
Yarın:
20.30 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi:
13.30 Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba) Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir (Eryaman) Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş) Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor (Yeni Adana) Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi) Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) Atilla Karaoğlan
16.00 Hatayspor - Samsunspor (Mersin) Burak Şeker
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park) Halil Umut Meler