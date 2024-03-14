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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 30. hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Haber Merkezi
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Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçının hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;

Yarın:

20.30 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi:

13.30 Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba) Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir (Eryaman) Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş) Burak Pakkan

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor (Yeni Adana) Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi) Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) Atilla Karaoğlan

16.00 Hatayspor - Samsunspor (Mersin) Burak Şeker

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park) Halil Umut Meler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 