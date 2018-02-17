Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 20. randevuda

17 Şubat 2018

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medical Park'ta yarın yapacakları maçla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek.

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde son 5 maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşan bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi karşısında kazanarak hem galibiyet özlemine son vermek hem de üst sıralara tutunmak istiyor.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 19 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Burak Yılmaz'ın sahada olması bekleniyor

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Esteban Alvarado ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımın ligin son 2 haftasında Göztepe ve Gençlerbirliği ile oynadığı maçlarda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşması bekleniyor.

Hollanda'da tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içinde antrenmanlarda yer alan golcü futbolcunun Rodallega'nın yerine 11'de maça başlama olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibinde kart cezası sona eren Yusuf Yazıcı da 11'de görev alabilecek.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i şöyle:

Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken, 9 gol yedi.

Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA