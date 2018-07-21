Trabzonspor, kulüp arşivleri için yasal yollara başvurdu

21 Temmuz 2018

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kulübe ait olduğu tespit edilen bazı defter ve kayıtların internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığının tespit edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili iç soruşturma başlatmalarının yanı sıra yasal yollara da başvurduklarına işaret eden Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'umuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair iç soruşturma başlattık. Ayrıca bunları çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur. Tarihi belgelerimizin geri alınmasına yönelik adli sürecin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz."

Kaynak: AA