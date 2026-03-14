 Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu ile 3 puana ulaştı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Nijeryalı oyuncusunun golüyle mağlup eden bordo-mavili takım, puanını 57'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi de puan olarak yakaladı.

Sarı-lacivertli takımın averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, ligde art arda 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Son 4 maçta 12 puan

Trabzonspor, ligde bu sezon ikinci kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle art arda 4. karşılaşmasında galip geldi.

Onuachu, durdurulamıyor

Trabzonspor'da Paul Onuachu, Çaykur Rizespor filelerini havalandırarak gollerini sürdürdü.

Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 8 maçta 10 gol atmayı başardı. Onuachu, ligde gol sayısını da 21'e yükselterek gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sürdürdü.