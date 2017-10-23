Trabzonspor'da başkan Usta'nın yüzü gülmedi
Trabzonspor Muharrem Usta'nın başkanlığında 64 lig maçında 23 galibiyet, 14 beraberlik, 27 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, kulüp başkanı Muharrem Usta döneminde ligde arzu ettiği saha sonuçlarını alamadı.
Bordo-mavililer, 6 Aralık 2015'de göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde 64 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda galibiyetten çok mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, 23 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 14 maçta berabere kaldı, 27 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Muharrem Usta, Trabzonspor başkanlığındaki ilk galibiyetini, 2015-2016 sezonunun 14. haftasında Eskişehirspor'u 3-1 yendikleri maçta aldı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonu 40 puanla 12. sırada tamamladı.
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise ligi 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puan toplayarak 6. sırada bitirdi.
Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karadeniz ekibi, ilk 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 9 puan elde ederek ligde 13. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA