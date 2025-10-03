Trabzonspor'dan gol yağmuru
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılatı. Müsabaka bordo-mavili ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağından ceza sahası içine gönderilen topta Onugkha’nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada Kayserispor’un sol tarafta kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Carole’nin kafa vuruşunda Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
12. dakikada Okay Yokuşlu’nun ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda yerden seken top kaleci Bilal Bayazit’in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0
16. dakikada Okay Yokuşlu’nun hatasında topla buluşan Furkan Soyalp’in pasına topuğuyla Onugkha’nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Savic’e sonra direğe çarparak alanına döndü.
19. dakikada Folcarelli’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
33. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Augusto vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.
34. dakikada Trabzonspor’un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu’nun kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.
40. dakikada ceza sahası dışında Benes’in sert şutunda kaleci Onana topu çeldi.
43. dakikada Augusto’nun sal taraftan ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Bilal Bayazit, güçlükle topu üsten kornere çeldi.
50. dakikada Batagov'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere göndererek bir tehlikeyi daha önledi.
52. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası gerisinde bulan Oulai'nin şutunda, kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.
53. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Oulai'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Augusto, yakın mesafeden kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0
56. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Savic'in uzun pasında ceza alanı içinde Zubkov, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere yolladı: 3-0
84. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Olaigbe'nin şutunda kaleci Bilal Bayazit, yatarak topu çeldi.
90. dakikada Ozan Tufan'ın pasında, ceza alanı içinde Sikan'ın şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu Onuachu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazit üsten kornere tokatladı.
90+4. dakikada Trabzonspor, kaleci Bilal Bayazit'in Sikan'ı düşürmesiyle penaltı kazandı. Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Bilal Bayazit'in ters köşesinden filelere yolladı: 4-0
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.