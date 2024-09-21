Trabzonsporlu Edin Visca'nın cezası onandı
Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen iki maç men cezası bugün Tahkim Kurulu'nun gündemine geldi. Tahkim Kurulu, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle verilen cezayı onadı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Visca'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezasının oy birliğiyle onandığı belirtildi.