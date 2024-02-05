Trabzonsporlu Rayyan Baniya'ya ırkçı mesaj

Rayyan Baniya, Instagram hesabındanın 'hikayeler' kısmından kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Mesajda İngilizce olarak ırkçı bir ifadenin yer aldığı görüldü. Mesajı paylaşan kişinin fotoğrafı ve adının da yer aldığı mesajda, bu kişinin biyografi kısmında 'öğretmen' olduğu bilgisinin yazılması dikkat çekti.

Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine paylaşımla ilgili hukuksal adımların atıldığını duyurdu.

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımın şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz. " ifadelerine yer verildi.