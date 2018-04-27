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Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı

Trabzonspor, mart ayında FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı
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Trabzonspor Kulübü, mart ayında FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Matus Bero transferinden dolayı ödenmesi gereken taksitin zamanında yatırılmamasından dolayı FIFA'dan transfer yasağı cezası almıştı.

Bordo mavili kulüp ilgili borcun ödendiğini ve yasağın kaldırılması için gerekli girişimlerin yapıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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