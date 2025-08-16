Transfer yasağı kalkan Samsunspor elini cebine attı: Kadro değeri 50 milyon Euroya ulaştı

FIFA’nın verdiği iki dönemlik transfer yasağının sona ermesiyle birlikte Samsunspor, bu yaz transfer döneminde hem iç hem dış transferde hareketli günler yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar dış transferde Albert Posiadala, Antony Musaba, Antoine Makoumbou, Ebrima Ceesay, Efosu Omorowa, Leroy Atoen, Joe Mendes, Logi Tomasson, Toni Borevkovic ve Afonso Sousa ile sözleşme imzaladı.

Bu futbolculardan Omorowa kiralık gönderilirken, Ceesay ve Atoen akademi kadrosuna dahil edildi.

Yabancı kontenjanı doldu

Süper Lig’de bu sezon uygulanacak 12+2 yabancı kuralı kapsamında Samsunspor’un kontenjanı doldu.

Mevcut kadroda yer alan Arbnor Muja, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Lubo Satka, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata ve Rick van Drongelen ile birlikte yeni transferler de eklenince kırmızı-beyazlıların yabancı oyuncu sayısı 16’ya ulaştı.

Kulüp, iç transferde de Zeki Yavru, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Rick van Drongelen, Okan Kocuk, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç ve Celil Yüksel ile sözleşme uzattı.

Kadro değeri 50 milyon euroya yaklaştı

Yeni transferlerle güçlenen Samsunspor’un güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euroya ulaştı. Bu rakamla kırmızı-beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in ardından Süper Lig’in en değerli 6. kadrosu konumuna yükseldi.

Avrupa Ligi hedefi

Yabancı ağırlıklı transferlerle gücüne güç katan Samsunspor, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi play-off turuna odaklandı.

Kırmızı-beyazlılar, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynayacağı karşılaşmalarda rakibini eleyerek grup aşamasına kalmayı ve Avrupa arenasında mücadele etmeyi hedefliyor.