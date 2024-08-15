Trendyol 1. Lig'in 2. hafta maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, yarın oynanacak Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri 4 karşılaşma, pazartesi ise tek maç yapılacak.
Ligin 2. hafta programı:
16 Ağustos Cuma
21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)
17 Ağustos Cumartesi
17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazar
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)
19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)
21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)