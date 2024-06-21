TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? (EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı frekans bilgileri)
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu 2. maçında Cumartesi günü Portekiz karşısına çıkıyor. Peki TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan karşılaşmada uyku frekansı nasıl ayarlanıyor? TRT 1 için Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
EURO 2024 F Grubu'ndaki Gürcistan ile oynadığı ilk maçını 3-1 kazanan A Milli Futbol Takımı, 22 Haziran Cumartesi günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favori takımları arasında yer alan Portekiz ile kozlarını paylaşacak
Türkiye- Portekiz maçı saat kaçta?
Yarın TSİ 19.00'da yayınlanacak Türkiye-Portekiz maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Uydu frekans ayarı nasıl yapılır?
Uydu üzerinden frekans ayarlama işlemleri, uydu alıcısı açıldıktan sonra ayarlar menüsünden yapılıyor. Kullanıcıların tek kanal arama menüsündeki "Uydu" bölümünden yapacakları "Türksat 42° E" ve "Türksat Ankara Paket" seçimlerini kısmından "Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçmesi gerekiyor. Bu yöntem sayesinde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemi gerçekleştirilebiliyor.
TRT 1 uydu frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
TRT’den EURO 2024 maçları öncesinde önemli açıklama
EURO 2024'ün Türkiye yayıncı kuruluşu TRT "UEFA’nın uyguladığı "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" gereği dünyadaki tüm resmî yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor." ifadeleri kullanmıştı.