TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? (EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı frekans bilgileri)

EURO 2024 F Grubu'ndaki Gürcistan ile oynadığı ilk maçını 3-1 kazanan A Milli Futbol Takımı, 22 Haziran Cumartesi günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favori takımları arasında yer alan Portekiz ile kozlarını paylaşacak

Türkiye- Portekiz maçı saat kaçta?

Yarın TSİ 19.00'da yayınlanacak Türkiye-Portekiz maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

Uydu üzerinden frekans ayarlama işlemleri, uydu alıcısı açıldıktan sonra ayarlar menüsünden yapılıyor. Kullanıcıların tek kanal arama menüsündeki "Uydu" bölümünden yapacakları "Türksat 42° E" ve "Türksat Ankara Paket" seçimlerini kısmından "Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçmesi gerekiyor. Bu yöntem sayesinde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

TRT 1 uydu frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT’den EURO 2024 maçları öncesinde önemli açıklama

EURO 2024'ün Türkiye yayıncı kuruluşu TRT "UEFA’nın uyguladığı "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" gereği dünyadaki tüm resmî yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor." ifadeleri kullanmıştı.