TS - GS maç tarihi ve saati... Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de dev derbi haftası... Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Taraftar mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken sık sık gelen soru ise "Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

TS - GS maç tarihi ve saati...

Trabzonspor - Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

143 kez karşı karşıya geldiler

Trabzonspor ile Galatasaray, farklı organizasyonlarda 143. kez karşı karşıya geldi. İki takımın bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlarda oynadığı 143 karşılaşmada Galatasaray 66 galibiyet alırken, Trabzonspor 45 kez sahadan üstün ayrıldı. Taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 197 gol kaydederken, Trabzonspor 159 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki rekabette de Galatasaray önde

İki ekip, Süper Lig tarihinde ise 106 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 47'sini Galatasaray kazanırken, Trabzonspor 33 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı; 26 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılıların 143 golüne, bordo-mavililer 121 golle karşılık verdi. İki takım geçen sezon ligde İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, Trabzon'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı; Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray rakibini Gaziantep'te 4-1 mağlup etti.