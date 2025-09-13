TTF ile Sırbistan Tenis Federasyonu arasında tarihi anlaşma

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Sırbistan Tenis Federasyonu (TSS), tenis sporunun gelişimini desteklemek üzere önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Kasım 2028’e kadar geçerli olacak Mutabakat Zaptı (MOU) kapsamında, iki ülke arasında çok yönlü bir ortaklık hayata geçirilecek.

Tenisçiler ve antrenörler için değişim programı

Protokole göre Türk ve Sırp antrenörler için karşılıklı değişim programları, seminerler ve eğitim organizasyonları düzenlenecek. Genç ve yetenekli sporcular ise ortak kamplarda buluşarak yüksek performans programlarına katılacak, milli takım kamplarında antrenman yapma fırsatı elde edecek.

Tenis kültürünün tabana yayılması hedefleniyor

İş birliği yalnızca üst düzey sporcuları değil, çocukları ve gençleri de kapsıyor. Türkiye Tenis Federasyonu’nun “Haydi Tenise” projesi gibi örneklerin paylaşılmasıyla, tenis kültürünün okullarda ve topluluklarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim

Anlaşmanın bir diğer boyutunu ise dijital çözümler ve inovatif teknolojiler oluşturuyor. Turnuva organizasyonu, milli takım yönetimi, kulüp gelişimi ve sporcu kayıt sistemleri gibi konularda en iyi uygulamaların paylaşılması öngörülüyor. Ayrıca iki ülkenin federasyon personeli karşılıklı ziyaretlerle deneyim aktarımında bulunacak.

Başkanlardan açıklamalar

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, iş birliğinin önemini vurgulayarak, “Bu anlaşma sporcularımıza yeni ufuklar açacak, aynı zamanda iki ülkenin tenis kültürünü zenginleştirecek. Antrenörlerimizin ve oyuncularımızın gelişimine katkı sağlayacağız” dedi.

Sırbistan Tenis Federasyonu Başkanı Goran Djokovic ise, “Türk Milli Takımı’nı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tenisin her alanında iş birliği içinde olacağız. Sırbistan küçük bir ülke ama güçlü tenisçileriyle tanınıyor, bu iş birliği hepimiz için değerli” ifadelerini kullandı.