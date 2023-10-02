Türk bisikletçiliği için 2008 yılı milattır

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 8-15 Ekim arasında düzenlenecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesi DÜNYA Gazetesi’nin Youtube kanalına konuk oldu.

Emre Ergül’ün hazırlayıp sunduğu “Spor Dünyası” programına katılan Müftüoğlu, Türkiye’de bisiklet sporuna olan ilginin farklı bir boyuta geldiğini açıkladı.

Bu yılki lansmanın geçen yıla göre daha iyi geçtiğine dikkat çeken Müftüoğlu, “Bunu rakamlar söylüyor. Geçen yılın 2 misli yansıması var. Geçen yılı ikiye katladık” dedi ve sözü bu yılki yarışlara getirdi: “Dünyanın en önemli sprinter sporcuları geliyor.

Bu yıl biraz daha yokuş etaplarını fazlalaştırdık. Türkiye eskiden sprinterler yarışıydı. Bu yıl ise hem sprinterlerin hem de yokuşçuların, son ana kadar yarışacağı bir yarış olacak.” Müftüoğlu bu yılın “Tarihi bir yıl” olduğunun altını çizip, nedenini de şöyle anlatıyor: “Tur’da 2011’e kadar Türkiye’den hiç profesyonel takım yoktu.

Bu yıl ise 4 profesyonel takım yarışacak Beykoz Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto.” Başkan’a göre, bu büyük değişimin miladı ise 2008 yılı. “2008’deki turun TV’de yayınlanmasıyla ülkede farklı bir boyut aldı bisiklet” diyen Müftüoğlu şöyle devam etti: “Medyası, ekonomisi ve bisikletin tabana yayılmasıyla ülke farklı bir hareketliliğe geçti. Bakın, 2008’deki ilk lansmana basın mensubu zar zor toparlamıştık.

2006 ve 2007’de hiç kimse yoktu. Futboldan arkadaşlarım dahi ilgili değillerdi. Ama artık daha önce ülkemizde bisiklete binen sayısıyla bugünkü sayı arasında dağlar kadar fark var. 2008’e kadar yılda 3-5 tane yol bisikleti satılırdı.

Şimdi sektör hareketlendi, ihracata başladı. Sektör, 2008’de yayınlanmasından sonra başladı. Milat orası. O günden başlayan hikaye bugün farklı boyuta geliyor.” Tour of Türkiye’nin her gün ve 8 gün boyunca 6 bin kişinin şehirlerarası hareket ettiği bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Federasyon Başkanı, yarışın Türkiye’de 2008’den bu yana TRT’de yayınlandığını belirtti: “Geçen yıl 190 ülkede yayınlandı. 615 milyon haneye girdi.

Biz bunu daha yükseltmek istiyoruz. Bundan daha büyük bir tanıtım aracı göremiyorum.” Rekabet açısından en çekişmeli yarışın üçüncü günkü Babadağ parkuru olduğunu belirten Başkan, yarışseverlerin özellikle bu parkuru izlemesini tavsiye etti.

Tur 2023'e katılan takımlar

Organizasyonun UCI kategorilerine göre 4 World, 7 Pro, 12 Continental Takım ile 1 Milli Takım pelotonda mücadele verecek.

WorldTeams: Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora – Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

ProTeams: Bingoal WB (Belçika), BurgosBH (İspanya), Corratec Selle Italia (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

ContinentalTeams: Abloc CT (Hollanda), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Bike AID (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), P & S Benotti (Almanya), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Shimano Racing (Japonya), Sofer – Savini DUE – OMZ (Romanya), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Tarteletto – Isorex (Belçika), Team Medellin – EPM

(Kolombiya) Milli Takım: Team Netherlands (Hollanda)

İşte Tur’un 8 etabı

1. Etap: 8 Ekim Alanya - Antalya (134 km)

2. Etap: 9 Ekim Kemer - Kalkan (165 km)

3. Etap: 10 Ekim Fethiye - Babadağ (102.9 km)

4. Etap: 11 Ekim Fethiye - Marmaris (162.1 km)

5. Etap: 12 Ekim Marmaris - Yalıkavak (180.5 km)

6. Etap: 13 Ekim Bodrum - Selçuk (193.2 km)

7. Etap: 14 Ekim Selçuk - Manisa- İzmir (159.8 km)

8. Etap: 15 Ekim İstanbul - Sultanahmet (133.7 km)