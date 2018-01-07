Türk futbolunun İngiltere'deki yeni elçisi Cenk Tosun

07 Ocak 2018

Beşiktaş'tan Everton'a rekor bonservisle giden Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de forma giyecek 15. isim olacak.

"Merseyside" temsilcisinin gol yollarında daha etkili olmak için 22 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine bağladığı 26 yaşındaki Cenk Tosun, Leicester City forması giyen Mustafa İzzet'ten bu yana 22 yıl içinde Premier Lig takımlarında mücadele eden 15. Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Teknik direktör Sam Allardyce'ın ileri uçta Wayne Rooney ve Gylfi Sigurdsson'un önünde forma vermesi beklenen yıldız futbolcu, şans bulması halinde ilk maçına dünyaca ünlü Wembley Stadı'nda Tottenham Hotspur'a karşı sahaya çıkacak.

Şubat ayında Arsenal'a konuk olacak Everton, mart ayındaki son maçında bu sezonun formda ekibi Manchester City'yi, bir hafta sonra da "Merseyside" derbisinde Liverpool'u ağırlayacak.

Mustafa İzzet ile başladı

1992 yılında kurulan İngiltere Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu Mustafa İzzet oldu.

Chelsea ile sözleşme imzalamasına karşın hiç şans bulamayan ve 1996 yılında Leicester City'e gelen Mustafa İzzet, Leicester ekibi ve sonrasında Birmingham City'de 248 maçta oynayarak Premier Lig'de en fazla forma giyen Türk futbolcu olmayı başardı.

Bu futbolcuyu 8 sezon Blackburn Rovers'ta oynayan Tugay Kerimoğlu takip etti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra "ada" kariyerine Glasgow Rangers ile başlayan Kerimoğlu, Blackburn ekibinde 233 maça çıktı.

İngiliz ekiplerinde en çok forma giyen üçüncü isim ise Tuncay Şanlı oldu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, 3 sezon Middlesbrough, 2 sezon Stoke City, 1 sezon da Bolton Wanderers'ta olmak üzere 127 karşılaşmada sahaya çıktı.

Türk futbolculardan 76 gol

İngiltere Premier Lig takımlarında şu ana kadar forma giyen 14 Türk futbolcu toplam 76 kez rakip fileleri havalandırdı.

Leicester City ve Birmingham City formalarıyla 34 gol atan Mustafa İzzet, bu alanda da liderliği elinde bulunduruyor.

Middlesbrough'daki ilk iki sezonunda 15, Stoke City'deki iki sezonunda da 5 gol atan Tuncay Şanlı, 20 golle ikinci sırada yer alıyor.

2001-2009 yıllarında sadece bir sezonu gol atamadan geçiren Tugay Kerimoğlu ise Blackburn Rovers formasıyla 11 gole imza attı.

Blackburn ekibindeki ilk sezonunda Tottenham Hotspur'u 2-1 yenerek Lig Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Tugay Kerimoğlu, 38 yaşında Portsmouth maçında attığı İngiltere kariyerinin son golüyle Premier Lig tarihinde gol atan en yaşlı dördüncü futbolcu olmuştu.

Son gol Jem Karacan'dan

Gökhan Töre'den sonra Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu olmaya hazırlanan Cenk Tosun, Jem Karacan'dan sonra da ilk golü atmak için mücadele edecek.

2012-2013 sezonunda Reading formasıyla 21 maça çıkan ve tek golünü 2013 yılının mayıs ayında Fulham'a atan Jem Karacan, Premier Lig'de gol atan son Türk futbolcu olma unvanını elinde bulunduruyor.

Türk futbolculardan Premier Lig'de Emre Belözoğlu 5, FETÖ firarisi Hakan Şükür 2, Alpay Özalan, Colin Kazım Richards ve Nuri Şahin de birer gol attı.

Premier Lig'de forma giyen son Türk futbolcu ise yine Beşiktaş'tan West Ham United'a transfer olan Gökhan Töre olmuştu. Milli futbolcu, West Ham United ile son lig maçına 2016 yılının ekim ayında Middlesbrough karşısında çıkmıştı.

Kaynak: AA