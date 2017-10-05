Türkiye 552. maçına çıkıyor

05 Ekim 2017

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. hafta maçıyla 552. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 291'i resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 551 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 127 defa berabere kaldı, 215 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 236'sı deplasmanda, 236'sı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 725 gol attı, kalesinde 796 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 551 karşılaşmanın 473'ünü Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 551 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 3. maç

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 3. maçına İzlanda karşısında çıkacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Rumen teknik adam yönetimindeki milli takım, ilk maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Lucescu yönetimindeki ikinci maçında ise Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takımda hedef 3'te 3

Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olduktan sonra Hırvatistan'ı 1-0'la geçen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı yenerek son maçlar öncesinde avantaj yakalamak istiyor.

Grupta 14 puanla 3. sırada yer alan milli takım, Hırvatistan'ın ardından İzlanda ve Finlandiya'yı da mağlup ederek 3'te 3 yapıp Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.

Milliler, son oynadığı 5'i resmi, 2'si özel olmak üzere 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan milliler, kalesinde ise 4 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 6 maçta ise 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Kaynak: AA