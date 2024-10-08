Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına Hidayet Türkoğlu seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'da Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü aldı. Seçimde rakibi olan Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.

Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Hidayet Türkoğlu, "Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Keşke basketbol camiası olarak daha iletişime açık olsak. Çünkü yanlış bilgilerle iletişim kurarak camiamızı bu yönde rahatsız etmemeliyiz. Hep samimi, dürüst ve şeffaf olduk. Hatalarımız mutlaka olmuştur ama her zaman herkese samimi olduk, bir telefon uzakta olduk. Beni ve ekibimi tekrar seçen camiamıza şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.