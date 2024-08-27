Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası, 28 Ağustos'ta başlıyor

Tenisin bir kupadan ibaret olmadığını belirten Cengiz Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak eş zamanlı şampiyonalarımızı düzenlemeye devam ediyoruz. Sporcular, aileler ve kulüpler için gelenekselleşmiş bu turnuva, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarışan sporcularımız bir hayali. Burada en iyi olmak, en iyilerle yarışabilmek için beklenen büyük heyecanın haftasındayız" diye konuştu.

15 günlük tenis şöleni başlıyor

Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye şampiyonalarının çok daha iyi seviyelere gelebilmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Durmuş, "Altyapılardan yetişen sporcuların bu büyük turnuvalarda profesyonel turda oynayan abileriyle, ablalarıyla aynı kortta olmaları önemli. Tenis, sadece bir kupadan ibaret değil. Tenis bir yaşam biçimi, bir kültür. İnsanların hayatını pozitif yönde düzenleyen bir alan. Bu turnuvaları Türkiye'nin en köklü kulüplerinde, Anadolu'nun her köşesinde yapabildiğimizi de gösteriyoruz. 15 günlük süre içinde Türkiye'de tenisin her yerde oynandığını ve İstanbul'da 15 günlük bir şölenin en üst düzey oyuncularla devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu ülkemizin tenise olan yaklaşımını, Türkiye'nin dünyada bilinir bir tenis ülkesi olduğunu gösteriyor. Burada toptan bir emek var. Birlikte çalışmanın ürünü var" dedi.

Türkiye Şampiyonu Yankı Erel sakatlığı nedeniyle kortta olmayacak

Geçtiğimiz sezonun Türkiye şampiyonu Yankı Erel ise bu sezon sakatlığı nedeniyle organizasyona katılamayacağını açıkladı. Yankı, "Geçen sene burada şampiyon olmuştum. Bu sene sakatlığım dolayısıyla çekilmek zorunda kaldım. En iyi Türk tenisçilerinin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor. Bir araya geldiğimizde seviyemizi daha iyi görüyoruz. Bu bizi hem bir araya getiriyor hem de tekrardan takım yapıyor. Bu sene oynayamıyorum ama mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."