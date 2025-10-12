Türkiye-Gürcistan maçının hakemleri belli oldu! Türkiye-Gürcistan maçının hakemleri kim? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri açıkladı.

Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Andrei Chivulete görev yapacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Catalin Popa, AVAR olarak ise Marcel Birsan görev alacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Gürcistan karşılaşması 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk maçı Türkiye kazanmıştı

A Milli Takım, Eylül ayında deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmişti.