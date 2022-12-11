Türkiye iki önemli turnuvaya ev sahipliği yapacak
Türkiye gelecek yıl judoda 2 önemli turnuvaya ev sahipliği yapacak.
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Türkiye Judo Federasyonu ev sahipliğinde, Antalya'da gelecek yıl Cadet Avrupa Kupası ile Antalya Grand Slam Turnuvası organize edilecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Mart tarihlerinde Antalya'da Cadet Avrupa Kupası düzenlenecek. Ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı veren Antalya Grand Slam Turnuvası da 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacak.