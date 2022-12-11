Türkiye iki önemli turnuvaya ev sahipliği yapacak

Türkiye Judo Federasyonu ev sahipliğinde, Antalya'da gelecek yıl Cadet Avrupa Kupası ile Antalya Grand Slam Turnuvası organize edilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Mart tarihlerinde Antalya'da Cadet Avrupa Kupası düzenlenecek. Ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı veren Antalya Grand Slam Turnuvası da 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacak.