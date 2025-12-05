Türkiye Kupası grup maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maç fikstürü...
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un rakipleri belli olurken hem fikstür hem de mücadelelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte "Türkiye Kupası grup maçları ne zaman" sorusunun yanıtı...
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün saat 15.00'te Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarını belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleşti. Kura sonrası gruplar belli olurken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maç fikstürü araştırılıyor. Sıkça gelen soru ise "Türkiye Kupası grup maçları ne zaman" şeklinde...
Türkiye Kupası grup maçları ne zaman?
TFF'nin belirlediği takvime göre ilk maçlar 23-24-25 Aralık, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Gruplar
Çekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:
A Grubu:
Galatasaray
RAMS Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B Grubu:
Samsunspor
ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor
Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK
Aliağa Futbol
C Grubu:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı