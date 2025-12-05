Türkiye Kupası grup maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maç fikstürü...

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün saat 15.00'te Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarını belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleşti. Kura sonrası gruplar belli olurken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maç fikstürü araştırılıyor. Sıkça gelen soru ise "Türkiye Kupası grup maçları ne zaman" şeklinde...

Türkiye Kupası grup maçları ne zaman?

TFF'nin belirlediği takvime göre ilk maçlar 23-24-25 Aralık, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Gruplar

Çekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:

A Grubu:

Galatasaray

RAMS Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B Grubu:

Samsunspor

ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor

Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK

Aliağa Futbol

C Grubu:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı