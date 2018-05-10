Türkiye Kupası'nda final zamanı

10 Mayıs 2018

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 56. Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında bugün Diyarbakır Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Eskişehir'de oynanan finalde Atiker Konyaspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta Medipol Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe 10 kez finalde kaybetti

Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda daha önce 16 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 10 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a kaybetti.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Akhisarspor ilk kez finalde

Teleset Mobilya Akhisarspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

Ege temsilcisi, bu sezon sırasıyla Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Boluspor ve Kayserispor'u eledikten sonra yarı finale çıktı.

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor adını finale yazdırdı.

14 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 55 yıllık geçmişinde şimdiye dek 14 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda 22 kez final oynarken, 17 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

21 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 55 yıllık geçmişinde daha önce 21 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 14'ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Medipol Başakşehir.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Öte yandan, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 14 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.

Fenerbahçe Teknik direktörü Kocaman:

Son derece zorlu bir karşılaşma olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'la Diyarbakır'da yapacakları final maçı öncesi Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu şehirde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Tüm sporcuların bir yarışa başladıklarında en büyük isteğinin son maçı görebilmek ve sonrasında da finali kazanabilmek olduğunu söyleyen Kocaman, şöyle konuştu:

"Sezonun ilk kupası ve ilk finali. Akhisarspor ile oynayacağız ve öncelikle rakibi tebrik etmek lazım. 150 kadar takım arasından sıyrılarak bizim gibi finale gelmeyi başardılar. Ligde sezonun sonuçlanmasına 2 hafta var ve eğer elimizden şampiyonluk kaçarsa bunun sebeplerinden biri de Akhisarspor takımı olacak. Bizi 2 defa yendiler. Dolayısıyla onlar da kendileri açısından bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Öncelikli esas gayemiz finale kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi de kupayı kazanmak için tüm varlığımızla bu maçı kendi adımıza çevirebilmek için meşru sınırlar içerisinde zihinsel, ruhsal olarak her şeyi zorlayacağız. Umarım hak eden kazanır."

Kupanın yarı finalinde Beşiktaş'ın tatil edilen rövanş maçına çıkmaması hatırlatılması üzerine Kocaman, "O günkü maçtan sonra duygularımızı söylemiştim. Her zamanki gibi buraya son derece hak ederek geldik. Hak etiğimiz finalde kupayı alarak, bunu taçlandırmak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı. Dolayısıyla tekrar geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Artık yarına (bugün) odaklanacağız ve kupayı almaya bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaman, kadronun henüz kafasında şekillenmediğini ve bu akşam ilk 11'i son değelendirmeden sonra belirlemeye çalışacaklarını aktardı.

Volkan Demirel:

Diyarbakır'da oynamaktan dolayı heyecanlıyız

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel de, Diyarbakırlıların ve Diyarbakır'daki Fenerbahçelilerin kendilerini çok güzel bir şekilde sevgiyle, saygıyla ve dostça karşıladıklarını ifade etti.

Kupa finali için Diyarbakır'da olmaktan duyduğu mutluluğu aktaran Demirel, "Diyarbakır'da oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Umarım Türkiye'nin kupasını Fenerbahçe olarak biz kaldırırız. Elimizden gelen mücadeleyi ve performansı göstereceğiz. İnşallah yarın (bugün) güzel bir galibiyetle Diyarbakır'dan İstanbul'a Fenerbahçelilere kupayı götürüp onları mutlu ederiz." diye konuştu.

Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk:

Final oynamak çok değerli

Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk da karşılaşma öncesinde yaptığı basın toplantısında Diyarbakır'da en son 18 yıl önce Türkiye Kupası finalinde oynadığını anımsatarak, o dönemdeki yaşadığı heyecan ve tutkunun şimdi iki katına çıktığını söyledi.

Takım olarak hem Ege'yi hemde Türkiye'yi temsil ettiklerini düşündüğünü belirten Buruk, şöyle konuştu:

"Gücümüz, takımımızın bütçesi, yapısı ve özellikle elediğimiz takımlara baktığımızda buraya çok hak ederek geldiğimizi ve bir anlamda da Türkiye'nin ve Ege'nin takımı olma gururunu yaşıyoruz. Belki 1980'lerden beridir ilk defa bir Ege takımı finalde yer alacak. Ancak kupayı kazanıp hem kendimiz hem de taraftarımız için önemli bir işe imza atmak istiyoruz. Teknik adam olarak ilk defa final yaşamanın heyecanını yaşıyorum. Hem oyuncularımız hemde Akhisar ilçesi için daha çok heyecanlıyım. Günün sonunda kupayı kazanan bir takım olmayı çok istiyoruz. Final oynamak çok değerli ama 1970 yılında kurulmuş bir takımı ilk defa Avrupa'ya götürebilirsek bizim için ayrı bir gurur olacak. Onun da heyecanını yaşıyoruz."

Öncelikle güzelliklerin konuşulduğu maçın olmasını istediğini kaydeden Buruk, organizasyonda emeği geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Bankası ve Turkuaz Medya Grubuna teşekkür etti.

"Öncelikle zevk alacağımız bir maç olmasını diliyorum"

Buruk, Bölgesel Amatör Lig'den Süper Lige kadar bütün takımların ortak paydada buluştukları bir kupada yer aldıklarını, burada final oynamanın Anadolu takımı olarak ayrıca gurur verdiğini söyledi.

"Kupayı alıp Avrupa'ya gidersek bunu başarırsak eğer Akhisar için çok önemli bir olay olur" diyen Buruk, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kendi geçmişimde çok zor dönemlerden geçerek UEFA kupası kazanmıştık. Burada da zorlu dönemden geçip Türkiye Kupası'nda final oynayıp kupayı kazanarak bu kulübün efsane hocası ve oyuncuları olmak bizlerin elinde. Öncelikle zevk alacağımız ve başarıya ulaşacağımız maç olmasını diliyorum."

Kaynak: AA