Türkiye maçı ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bilgileri...

Milyonlar, Türkiye’nin Bulgaristan ile oynayacağı maçı bekliyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde her karşılaşmanın büyük önem taşıdığı bu süreçte, millilerimizin 3 puan alması gerekiyor. Mücadele öncesi "Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündem olmuş durumda...

Milli maç ne zaman?

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının 27 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.