Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri maç bilgileri...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Polonya maçına hazırlanıyor. Bu sene büyük bir gurur yaşatan Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda'yı yenip ilk kez çeyrek finale yükseldi. Vatandaşlar bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemezken art arda gelen soru "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?

Türkiye Polonya voleybol maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmadı. Müsabakanın TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Milli Takım kadrosu

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosu:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu