Türkiye Polonya çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri maç bilgileri...
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Filenin Efeleri muhteşem bir başarıya imza attı ve çeyrek finale yükseldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın rakibi Polonya... Türkiye bu maçı beklerken "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklaşmış durumda...
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Polonya maçına hazırlanıyor. Bu sene büyük bir gurur yaşatan Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda'yı yenip ilk kez çeyrek finale yükseldi. Vatandaşlar bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemezken art arda gelen soru "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye Polonya voleybol maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmadı. Müsabakanın TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
Milli Takım kadrosu
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosu:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu