Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Efeleri çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri bir gurur daha yaşatmak için sahaya çıkıyor. Hollanda'yı deviren Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı'mız çeyrek finalde dünya sıralamasında 1. sırada yer alan Polonya ile karşı karşıya gelecek. Yarı final zor ama imkansız değil. Tüm Türkiye bu maçı beklerken "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman" sorusu art arda geliyor.

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?

Türkiye Polonya voleybol maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmadı. Müsabakanın TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Milli Takım kadrosu

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosu:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu