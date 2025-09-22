Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Efeleri çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı tarihi bir zafere imza atıp ilk defa çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi. Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi ise Polonya oldu. Milli Takım en zor sınavına çıkmak için hazırlanırken vatandaşlar "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Filenin Efeleri bir gurur daha yaşatmak için sahaya çıkıyor. Hollanda'yı deviren Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı'mız çeyrek finalde dünya sıralamasında 1. sırada yer alan Polonya ile karşı karşıya gelecek. Yarı final zor ama imkansız değil. Tüm Türkiye bu maçı beklerken "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman" sorusu art arda geliyor.
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye Polonya voleybol maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmadı. Müsabakanın TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
Milli Takım kadrosu
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosu:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu