Türkiye Romanya tek maç mı, rövanş var mı?

A Milli Futbol Takımı'mız tarihi maçlardan birine çıkıyor. 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen milliler Romanya ile karşılaşıyor. Hedef mutlak galibiyet. Maç öncesi sıkça gelen sorulardan biri de "Türkiye Romanya tek maç mı" şeklinde... İşte detaylar...

Dünya Kupası Elemeleri formatında yarı final tek maç. Yenen takım finale uzanacak. Yani herhangi bir rövanş yok.

Bu sebeple A Milli Futbol Takımı'mızın karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.