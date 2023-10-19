Türkiye Sigorta, “Türkiye Basketbol Ligi”nin isim sponsoru oldu

İş birliğini duyurmak ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yeni sezon sponsorluk imzalarını atmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

“Sponsorluktan öte bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz”

Türkiye Sigorta olarak; Basketbol Federasyonu ile imzaladıkları bu ikinci iş birliğini kamuoyuna duyurmaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Türkiye’nin Basketbol Süper Ligi, Federasyonun gayretli ve özverili çalışmaları ile bugün uluslararası prestijde bir marka konumuna erişmiş durumda.

Bugünden itibaren ortak amacımız, Türkiye Basketbol Ligimizi de güç birliğiyle benzer bir noktaya taşıyarak; 85 milyonun gururuna gurur katmak. Ne mutlu ki; 12 farklı ilimizden 18 güzide takımın rekabet ettiği Türkiye Basketbol Ligimiz de bundan böyle, “Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi” olarak anılacak.

Bu beraberlikten doğan güçlü sinerjinin hem markamıza hem de basketbolumuza değer kattığına ve katacağına inanıyoruz. Bu iş birliğini bir sponsorluktan öte, ortak bir hedefe kilitlenen yol arkadaşlığı olarak gördüğümüzü özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

“Uzun yıllar sürecek bir ortaklığın temeli atıldı”

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise; “Türkiye Sigorta, Avrupa’nın en rekabetçi ligi olan Basketbol Süper Ligi’ne geçtiğimiz yıl adını verdikten sonra bu yıl da basketbolun yaygınlaştırılması ve kulüplerimizin desteklenmesine katkı sağlamak üzere Türkiye Basketbol Ligi’nin isim sponsoru oluyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi›nin isim sponsoru olarak, basketbol ailemize ve lige büyük bir destek sunacak.

İnanıyorum ki bu iş birliği daha uzun yıllar sürecek başarılı bir ortaklığın temellerini atmıştır. Sponsorluk anlaşmaları ve iş birlikleri, kulüplerimize finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda basketbolun daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Türkiye Sigorta ile yaptığımız anlaşma, bu bağlamda Türk basketbolunun geleceği için büyük bir değer taşıyor. Türkiye Sigorta’nın basketbolumuza duyduğu güven ve inanç için teşekkür ediyoruz” dedi.