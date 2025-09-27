Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir’de tamamlandı: 50 sıklette madalyalar sahiplerini buldu
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı. 50 sıklette dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilirken, milli takım kadrosu da belirlendi. Federasyon Başkanı Koray Girgin, sporcuların özverili hazırlıklarını övdü ve Türk sporunun yükselişinde kazanılan her madalyanın büyük anlam taşıdığını söyledi.
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, İzmir’de düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.
50 sıklette madalyalar dağıtıldı
Fuar İzmir’de yapılan şampiyonada, 50 sıklette ilk 6’ya giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Aynı zamanda milli takım kadrosunu oluşturacak isimler de bu organizasyonda belirlendi.
Federasyon başkanından mesaj
Federasyon Başkanı Koray Girgin, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada sporcuları tebrik ederek şunları söyledi:
“Katılan her sporcumuz büyük bir özveriyle hazırlandı ve önemli bir sınav verdi. Kazanılan her madalya, Türk sporunun yükselişinin simgesidir.”
Yeni projeler ve hedefler
Girgin, federasyonun son dönemde attığı adımları da paylaştı:
* Federasyona ait e-mağaza kuruluyor.
* Uluslararası akreditasyon sahibi kurumlarla protokoller imzalandı.
* Hakemlere yönelik çevrim içi seminerler düzenlendi.
* Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurular tamamlandı.
* Uzun bir aranın ardından Balkan Şampiyonası’na yeniden katılım sağlandı.
Girgin, kurumsal yapının güçlenmesi ve Türk sporcuların uluslararası alanda daha güçlü temsil edilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.