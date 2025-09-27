Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir’de tamamlandı: 50 sıklette madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, İzmir’de düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

50 sıklette madalyalar dağıtıldı

Fuar İzmir’de yapılan şampiyonada, 50 sıklette ilk 6’ya giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Aynı zamanda milli takım kadrosunu oluşturacak isimler de bu organizasyonda belirlendi.

Federasyon başkanından mesaj

Federasyon Başkanı Koray Girgin, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada sporcuları tebrik ederek şunları söyledi:

“Katılan her sporcumuz büyük bir özveriyle hazırlandı ve önemli bir sınav verdi. Kazanılan her madalya, Türk sporunun yükselişinin simgesidir.”

Yeni projeler ve hedefler

Girgin, federasyonun son dönemde attığı adımları da paylaştı:

* Federasyona ait e-mağaza kuruluyor.

* Uluslararası akreditasyon sahibi kurumlarla protokoller imzalandı.

* Hakemlere yönelik çevrim içi seminerler düzenlendi.

* Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurular tamamlandı.

* Uzun bir aranın ardından Balkan Şampiyonası’na yeniden katılım sağlandı.

Girgin, kurumsal yapının güçlenmesi ve Türk sporcuların uluslararası alanda daha güçlü temsil edilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.