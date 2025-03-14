Türkiye, yeni sezonda Avrupa'ya kaç takım gönderecek? Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynanacak mı?
Avrupa kupalarında temsilcimiz Fenerbahçe’nin penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına elenmesi ile birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10’uncu sırada tamamlamış oldu. Sırala ile birlikte Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Aynı sezonun lig 2’ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.
Fenerbahçe dün gece UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 üstün tamamladığı maçta İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışlarında 3-2 yenildi.
Sarı-lacivertliler’in Avrupa'ya veda etmesiyle birlikte Avrupa arenasında hiçbir Türk takımı kalmadı.
Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10’uncu sırada tamamlamış oldu.
Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Aynı sezonun lig 2’ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.
Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.