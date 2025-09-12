Türkiye Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

12 Dev Adam tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Rakip güçlü Yunanistan... Milli Takım'ın hedefi bu maçı da alıp finale adını yazdırmak. Milyonlar ekran başına geçecek ve bu mücadeleyi canlı olarak izleyecek. Maça çok az bir süre kaldı ve "Türkiye Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda" soruş gittikçe artıyor.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman?

Türkiye Yunanistan basketbol maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

Cedi Osman'ın durumu belli değil

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.

Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı bugün netlik kazanacak.

Şampiyonada 7'de 7 yapan iki takımdan biri

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

Hedef, 24 yıl sonra finale yükselmek

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

Yunanistan ile 15. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.