Türkiye'de bir ilk! Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası 13 Ekim'de başlıyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, bu branşın gelecek yıllarda paralimpik oyunlarda yer almasını beklediklerini belirtti ve ekledi: "Kadın futbolunu Türkiye'de ilk kez federasyonumuz çatısı altında resmileştirdik. Bu doğrultuda Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile sürekli iletişim halindeyiz. Kadın futbolunu paralimpik oyunlarda görme arzumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasapgil: "Kadın futbolunu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz"

Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Vahap Can Kasapgil 2023'te milli takımı oluşturmak adına 33 sporcunun katılımıyla seçme kampı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Erzurum'da 9-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan kampın ardından, 4-12 Mart tarihlerinde Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde ikinci bir kamp düzenleyerek milli takım kadromuzu nihai hale getirdik. Önümüzdeki yıl Hindistan'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Kadın Futbol Şampiyonası'na hazırlıklarımızı sürüyoruz. Geçen yıl bu turnuvaya 8 ülke katılmıştı. Bu yıl ise 12 ülkenin katılımını bekliyoruz. Ülkemizde kadın futbolunu daha ileri taşımak ve gelecekte bu branşın bir lige dönüşmesini sağlamak en büyük hedeflerimizden biri."