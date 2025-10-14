Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçının sonucu ne? Türkiye-Gürcistan maçının gollerini kim attı? Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kenan Yıldız'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Eren Elmalı, yerden içeri çevirdi ve ön direkte Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Kenan Yıldız, topu kontrol edip penaltı noktası gerisinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Giorgi Mamardashvili'nin üzerinden ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından ofsayt kararı verildi ancak VAR incelemesi sonrası hakem Radu Petrescu golü verdi. 1-0

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Merih Demiral, kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

33. dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Giorgi Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kenan Yıldız, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip içeri çevirdi. Pozisyonun devamında altıpasın gerisinde İsmail Yüksek'in vuruşunu Giorgi Guliashvili çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Merih Demiral meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

58. dakikada sağ taraftan Otar Kakabadze’nin yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Zuriko Davitashvili vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

64. dakikada Otar Kakabadze’nin pasında Otar Kiteishvili topukla Giorgi Kochorashvili’ye bıraktı. Bu oyuncu ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girip savunmada Merih Demiral’ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. 4-1

90. dakikada Khvicha Kvaratskhelia’nın pasında topla buluşan Giorgi Gochorashvili, sol taraftan ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.