Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ın karşısına çıkacağı ilk 11 belli oldu.

 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
