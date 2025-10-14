Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ın karşısına çıkacağı ilk 11 belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Kocaeli
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze