Türkiye’nin yıldızı EuroBasket'te tarih yazıyor! Alperen Şengün'ün kariyeri nasıl başladı?

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen genç yıldız Alperen Şengün, Türk milli takımında EuroBasket 2025'teki etkileyici performansıyla adından söz ettiriyor.

12 Dev Adam'ın finale yükselmesinde kilit rol oynayan Şengün, turnuvada sergilediği yüksek istatistiklerle basketbol dünyasının dikkatini çekti.

Sekiz maçlık süreçte 20.8 sayı, 11 ribaund ve 7 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki oyuncu, özellikle Sırbistan'a karşı 28 sayılık performansıyla takımını grup liderliğine taşıdı ve otoritelerden tam not aldı.

Kariyeri nasıl başladı?

Alperen Şengün'ün basketbol yolculuğu, 25 Temmuz 2002'de Giresun'da başladı. BBC'nin haberine göre aslında ağabeyi Alican için başlayan basketbol macerası, babasının yönlendirmesiyle Alperen'e uzandı. Çocukluk arkadaşı ve basketbol koçu Salim Tatlı'nın desteğiyle 8 yaşında basketbola başlayan Şengün, uzun boyu ve çalışkanlığıyla kısa sürede Banvit'in yolunu tuttu. 12 yaşında Banvit'e transfer olan Şengün, profesyonel kariyerine burada adım attı.

Banvit'teki başarılı performansının ardından 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Şengün, burada da yıldızlaştı ve sadece bir sezon sonra 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından seçilerek Houston Rockets'a takas edildi. Henüz ilk sezonunda All-Star Çaylaklar Maçı'na seçilerek dikkatleri üzerine çekti ve Mehmet Okur'dan sonra bu başarıyı gösteren ikinci Türk oldu. NBA kariyerinde istikrarlı bir şekilde gelişen Şengün, son sezonunu 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Baby Jokic ve Daddy Şengün lakapları

NBA'de "Baby Jokic" benzetmeleri yapılan Şengün, Jokic'i idolü olarak gördüğünü belirtiyordu. Ancak Sırbistan maçındaki performansı sonrası Türk yıldıza "Daddy Şengün" lakabı takıldı.