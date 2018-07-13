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Üçüncülük için kozlarını paylaşacaklar

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın üçüncülük maçında Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşacak.

Üçüncülük için kozlarını paylaşacaklar
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçlarını kaybeden Belçika ile İngiltere yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. 

Mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada İran Futbol Federasyonundan Alireza Faghani düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rusya'daki ikinci maçları

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada aynı grupta yer alan Belçika ile İngiltere, bu turnuvadaki ikinci maçlarına çıkacak.

İki ekip G Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelmiş kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Belçika olmuştu.

Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika İngiltere 2018 FIFA Dünya Kupası Belçika

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