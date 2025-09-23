UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Fenerbahçe yarın yeşil sahaya çıkacak (UEFA Avrupa Ligi ilk hafta fikstürü, Avrupa Ligi'ndeki hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları)

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşaması yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak.

UEFA Avrupa Ligi formatı

Yeni formatta 36 takım lig usulünde mücadele edecek. Sekiz maçlık maratonun sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım ise çift maçlı eleme oynayarak son 16’ya kalmaya çalışacak. İlk 24 dışında kalan ekipler ise turnuvaya veda edecek.

Fenerbahçe sahne alıyor

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan’ın güçlü ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Avrupa Ligi ilk hafta fikstürü

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk haftanın maç programı şöyle:

24 Eylül Çarşamba

19.45 PAOK – Maccabi Tel Aviv

19.45 Midtjylland – Sturm Graz

22.00 Dinamo Zagreb – Fenerbahçe

22.00 Real Betis – Nottingham Forest

22.00 Braga – Feyenoord

22.00 Kızılyıldız – Celtic

22.00 Freiburg – Basel

22.00 Nice – Roma

22.00 Malmö – Ludogorets

25 Eylül Perşembe

19.45 Lille – Brann

19.45 Go Ahead Eagles – FCSB

22.00 Rangers – Genk

22.00 Salzburg – Porto

22.00 Aston Villa – Bologna

22.00 Ferencvaros – Viktoria Plzen

22.00 Young Boys – Panathinaikos

22.00 Stuttgart – Celta Vigo

22.00 Utrecht – Lyon