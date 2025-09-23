UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Fenerbahçe yarın yeşil sahaya çıkacak (UEFA Avrupa Ligi ilk hafta fikstürü, Avrupa Ligi'ndeki hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları)

UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Fenerbahçe sahneye çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşaması başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği yeni formatta ilk hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler sahaya TSİ 22.00’de çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-26 sezonu başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşaması yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak.
UEFA Avrupa Ligi formatı
Yeni formatta 36 takım lig usulünde mücadele edecek. Sekiz maçlık maratonun sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım ise çift maçlı eleme oynayarak son 16’ya kalmaya çalışacak. İlk 24 dışında kalan ekipler ise turnuvaya veda edecek.
Fenerbahçe sahne alıyor
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan’ın güçlü ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Avrupa Ligi ilk hafta fikstürü
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk haftanın maç programı şöyle:
24 Eylül Çarşamba
19.45 PAOK – Maccabi Tel Aviv
19.45 Midtjylland – Sturm Graz
22.00 Dinamo Zagreb – Fenerbahçe
22.00 Real Betis – Nottingham Forest
22.00 Braga – Feyenoord
22.00 Kızılyıldız – Celtic
22.00 Freiburg – Basel
22.00 Nice – Roma
22.00 Malmö – Ludogorets
25 Eylül Perşembe
19.45 Lille – Brann
19.45 Go Ahead Eagles – FCSB
22.00 Rangers – Genk
22.00 Salzburg – Porto
22.00 Aston Villa – Bologna
22.00 Ferencvaros – Viktoria Plzen
22.00 Young Boys – Panathinaikos
22.00 Stuttgart – Celta Vigo
22.00 Utrecht – Lyon