UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda karşılaşabileceği rakip de netlik kazandı.

Temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu zorlu eşleşmeden galip ayrılması halinde 3. eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ın Shakhtar’a elenmesi durumunda ise Avrupa defteri kapanmayacak. Siyah-beyazlılar bu senaryo gerçekleşirse yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Maç tarihleri de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 7 Ağustos, rövanş maçları ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak.